Анкара и Каир сделали первый шаг в нормализации отношений

Политические консультации, проведенные делегациями МИД Турции и Египта в Каире, прошли в искренней атмосфере и имели всеобъемлющее содержание. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает «Анадолу».

«Наряду с двусторонними вопросами, на переговорах также обсуждалась региональная тематика с акцентом на ситуацию в Ливии, Сирии и Ираке. Кроме того, была подчеркнута необходимость обеспечения мира и безопасности в Восточном Средиземноморье», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Анкара и Каир оценят результаты первого раунда переговоров и примут решение о дальнейших шагах.

Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Турции, посол Седат Онал и его египетский коллега Хамди Санад Лоза.