Госдепартамент США назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность разморозки иранских активов в качестве "одностороннего жеста в сторону Тегерана".

"Сообщения о том, что мы оцениваем возможность высвобождения иранских средств в качестве одностороннего жеста в сторону Тегерана, не соответствуют действительности, что мы ясно дали понять перед публикацией. Как мы говорили, любой существенный шаг США должен быть частью процесса, в котором обе стороны предпринимают действия", - написал у себя в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

Сотрудник Госдепа не уточнил, о какой именно публикации идет речь, однако ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что администрация США изучает возможность разморозки 1 млрд иранских активов, которые страна может использовать в гуманитарных целях. Телекомпания отмечала, что пока не ясно, произойдет ли это в одностороннем порядке.