Начинается суд над бывшим замминистра культуры
Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова, обвиняемого во взяточничестве.
Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева.
Напомним, Рафик Байрамов был задержан в мае 2020 года в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности в Министерстве культуры. Рафику Байрамову было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, присвоении финансовых средств и подлоге. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.