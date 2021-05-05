В Баку доставлен кубок чемпионата Европы по футболу. Как сообщает АзерТАдж, кубок чемпионата Европы, который будет демонстрироваться в Баку с 7 по 9 мая, передан президенту Ильхаму Алиеву.

Кубок, именуемый также «Кубком Анри Делоне» в честь первого генерального секретаря УЕФА, выдвинувшего предложение о проведении чемпионата Европы, будет вручен в финальном матче турнира команде-победительнице. После Баку кубок будет доставлен в столицу Дании Копенгаген.

По случаю 60-летнего юбилея чемпионата Европы матчи Евро-2020 будут организованы в различных странах. Три встречи группы А и один матч четвертьфинала будут проведены на Бакинском олимпийском стадионе.