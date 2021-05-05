В Армении по более чем 1 580 уголовным делам, расследуемым в связи со Второй Карабахской войной, 628 лиц привлечены в качестве обвиняемых, в том числе и высокопоставленные офицеры, сообщает Генпрокуратура Армении, пишет «Арменпресс».

«Расследование этих уголовных дел, имеющих колоссальный объем как в количественном, так и содержательном плане, проводится по нескольким основным направлениям: преступные нарушения, допущенные в процессе мобилизационного призыва, применение возможных коррупционных схем в процессе приобретения вооружения и военной техники до и во время войны, преступные упущения в ходе управления и осуществления действий вооруженных сил, установление случаев отказа от выполнения приказов командования отдельными подразделениями, случаев отказа от выполнения боевых заданий, выявление их причин и последствий», - говорится в сообщении.