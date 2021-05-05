В Мингячевире задержаны похитители кабелей фото
Сотрудники Мингячевирского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в краже, сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в отдел полиции поступило обращение о краже 130 мотков кабелей общей стоимостью 13 тысяч манатов со двора частного жилого дома.
В результате операции, проведенной на основании поступившего обращения, были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления раннее судимые жители города Мингячевир - Анварпаша Гасымов, Эльвин Ширалиев и Самед Алиев. В ходе расследования было установлено, что в доме пострадавшего работал А.Гасымов, который несколько раз выносил частями кабель, в последний раз он привлек друзей, для получения большей прибыли. Подозреваемые продавали украденные кабели в пункты приема цветных металлов.
По факту проводится расследование.