Сотрудники МЧС спасли трех человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 19 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с двумя случаями пребывания в беспомощном состоянии и одному факту дорожно-транспортного происшествия.

Всего за минувшие сутки были спасены три человека, также в Наримановском районе спасатели приняли соответствующие меры безопасности в связи с обрушением фасадных камней пятиэтажного здания.