Президент Молдовы привилась вакциной от AstraZeneca

Президент Молдовы Майя Санду в пятницу в присутствии журналистов привилась первой дозой вакцины от коронавируса от AstraZeneca, призвав граждан республики последовать ее примеру.

"Необходимо убедить как можно больше людей вакцинироваться. Это единственный выход из этого кризиса. Многие из нас потеряли своих близких, потеряли работу и источник дохода", - сказала Санду, заверив, что в ближайшее время привиться от COVID-19 в Молдове смогут все желающие, передает ТАСС.

По данным Минздрава Молдовы, в страну уже поступило 684 970 тыс. доз вакцины, основной объем республика получила в качестве гуманитарной помощи.