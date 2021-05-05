Вооруженный инцидент под Петербургом: ранены азербайджанцы

В ночь на 4 мая в Гатчине в Ленинградской области на дороге произошел конфликт, в котором пострадали уроженцы Азербайджана. Инцидент перешел в драку со стрельбой. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах области.

Как выяснило следствие, 32-летний безработный житель Гатчины ударил 44-летнего предпринимателя-азербайджанца из Новгородской области и выстрелил из травматического пистолета в 41-летнего гражданина Азербайджана. Первого госпитализировали с резаной раной головы, второго — с огнестрельной раной правого бедра.

Стрелка задержали спустя пару часов после конфликта. На него завели уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ («Хулиганство»). Также задержан пострадавший от выстрела гражданин Азербайджана, в отношении которого составили административный протокол за нарушение правил въезда в Россию (либо пребывания в ней).