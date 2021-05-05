Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:51

Турция - важный союзник Германии по НАТО, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Берлине. «Германия всегда подчеркивала этот факт. Значимость Турции в будущем возрастет», - сказал глава германской дипломатии. Париж открыто идёт на конфронтацию с Анкарой, Байден наносит Турции болезненные уколы – а Берлин поступает с точностью наоборот: старается укрепить отношения с турецкой стороной и получить, наряду с Великобританией, максимум выгод от этого.

И в сфере экономики, поскольку привлекательность растущего турецкого рынка размером 80 миллионов потенциальных потребителей со временем только увеличивается. И в сфере безопасности, как внешней, так и внутренней. Что подчеркнула онлайн-встреча Чавушоглу с немецким министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Но которой выяснилось, что некоторые вызовы для национальной безопасности у Анкары и Берлина совпадают. Во всяком случае, в отношении активности Рабочей партии Курдистана (РПК) – практически стопроцентно. Буквально на днях в Германии к тюремному заключению приговорили 5 членов этой террористической организации. А ещё в феврале нынешнего года в немецком Бундестаге у Анкары появился неожиданный союзник. Депутат из крайне правой «Альтернативы для Германии» (AfD) Петер Бистрон (Petr Bystron) осудил своих коллег из немецкой левой партии Die Linke за их солидарность с РПК и PYD-YPG, заявив буквально следующее: «Что за армия, с которой Эрдоган сражается в Сирии? Курдские YPG, ответвление запрещенной марксистской РПК, которая считается террористической организацией в Германии, но также и в США».

Позиция, не просто одобряемая Анкарой, но и демонстрирующая здравомыслие большинства немецкого правящего класса. «PПK очень хорошо справлялась с созданием высокоэффективного лобби в западноевропейских странах в течение 1980-х годов», - заявляет Александр Кларксон, исследователь европейских диаспор, отмечая при этом: «Мне был предоставлен обширный доступ к файлам полиции и спецслужб Западной Германии на региональном и национальном уровнях. Часто самыми крупными файлами являются уголовные дела, связанные с РПК». Берлин обоснованно считает деятельность ячеек Рабочей партии Курдистана и прокурдское лобби угрозой для своей безопасности – и этого вполне достаточно для того, чтобы тесно сотрудничать на этом поле с Анкарой. Но не только это лежит в основе прагматичной позиции Берлина. В первом квартале текущего года Германия стала основной страной-импортером товаров из Турции. Только компании из Стамбула продали немцам товаров на 1 миллиард 848 миллионов долларов. Либералам и активистам Евросоюза в Берлине в турецкой политической системе может многое не нравиться – но такими экономическими партнёрами не разбрасываются. И хотя в немецких масс-медиа нет-нет да и проскакивают сообщения о том, что «Турция зависит от Германии, а Германия от Турции – нет», - на самом деле в конфликтных ситуация с Анкарой Берлин предпочитает сдержанность. В немалой степени ещё и потому, что понимает – как союзнику на Ближнем Востоке Турции альтернативы нет.