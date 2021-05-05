Экс-министр экономики и финансов Словакии стал спецсоветником премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил специального советника по привлечению иностранных инвестиций. Им стал бывший вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак.

По словам главы грузинского правительства, в связи с пандемией коронавируса власти Грузии работают над новым планом по восстановлению экономики. И в этом плане ведущую роль будут играть именно иностранные инвестиции.

Ираклий Гарибашвили отметил, что в прошлом Вазил Гудак занимал должности министра экономики и министра финансов Словакии, работал в крупных коммерческих банках.