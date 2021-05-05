Согласно распоряжению, город Шуша исторически был одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана. В 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было принято решение «Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником». В результате этого решения были предприняты важные шаги в направлении сохранения памятников в Шуше, увековечения памяти выдающихся деятелей культуры и искусства.

В результате начатой против Азербайджана военной агрессии Республика Армения 8 мая 1992 года оккупировала город Шуша и осуществила в городе политику уничтожения историко-культурного наследия азербайджанского народа.

Благодаря решительной борьбе нашей армии историческая справедливость была восстановлена, и 8 ноября 2020 года город Шуша был освобожден от оккупации. Была проведена срочная инвентаризация ущерба, нанесенного городу, его историко-культурному наследию и природе, начаты реставрационные работы. Для обеспечения гибкости и эффективности в организации реставрационно-строительных работ большое внимание было уделено и государственному управлению в Шуше. Первый специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях был назначен именно в Шушинский район.

Историко-культурное значение и исключительная духовная ценность для азербайджанского народа делают необходимым относиться к Шуше с особой заботой и чуткостью. С этой точки зрения, дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его постоянного развития.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.