В Баку пройдёт международный турнир по шашкам
8-9 мая на интернет-портале playok состоится международный онлайн-турнир по шашкам-64 TESHIL CUP, посвященный 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Международная федерация шашек, соревнования начнутся 8 мая в 19:00 по бакинскому времени.
Цель турнира - почтить память великого лидера азербайджанского народа, эффективно организовать досуг школьников, а также повысить спортивное мастерство шашистов с использованием современных технологий.
К участию в турнире приглашены представители разных стран в возрасте до 17 лет (2004 года рождения и младше). Количество участников от страны не ограничено. Призовой фонд составит 900 долларов США. Первые пять мест в международном турнире награждаются денежными призами и дипломами.
Отметим, что турнир проводится по инициативе Минобразования.