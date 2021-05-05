Вот и гимнастки, соревнующиеся на стартовавшем сегодня в нашей столице Кубке мира, поприветствовали публику так же, как делали это раньше – в допандемийные времена.

«И вот мы снова в Баку!». «На родной Национальной гимнастической арене!». «Мы очень ждали этого соревнования!». «Мы уверены, что вы по нам соскучились!». «Мы готовы порадовать вас нашими выступлениями!». «Спорт начинается с гимнастики!». Участницы произносили эти и другие фразы на азербайджанском.

Напомним, Кубок мира продлится три дня и завершится 9 мая. В соревнованиях участвуют спортсменки из 35 стран. Это первое международное соревнование в Азербайджане с тех пор, как была объявлена пандемия.