TuranBank получил кредит в 5 млн долларов от известного финансового учреждения

TuranBank и Фонд микрофинансирования EMF подписали кредитное соглашение на 5 миллионов долларов для расширения финансирования малых и средних предприятий (МСП).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Следует отметить, что TuranBank успешно развивает сотрудничество по привлечению международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Банк сотрудничает с такими финансовыми учреждениями, как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Банк торговли и развития ОЭС (ECO TDB), и другими по проектам малого и среднего бизнеса. TuranBank решительно поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора посредством совместного сотрудничества.

Фонд микрофинансирования EMF создан в 2008 году как инструмент для повышения финансовой доступности в развивающихся странах. Фонд поддерживает перспективный, ответственный, прибыльный и устойчивый малый и средний бизнес.

TuranBank работает с 1992 года и обслуживает физических и юридических лиц посредством 17 сетей продажи.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив на номер 935, а также перейдя на официальный сайт TuranBank (https://bit.ly/2QRt5C5) или на страницы в социальных сетях.