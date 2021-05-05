7 мая проводится второй этап выборов по созданию Общественного совета при ПО «Азеригаз». Выборы начались в 11:00 в административном здании объединения и продлятся до 16:00. В ходе выборов 30 апреля ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов от общего числа избирателей. Поэтому соответствующая избирательная комиссия приняла решение о втором этапе. После второго тура члены Общественного совета из числа кандидатов будут выбраны путем голосования. То есть 11 из 17 кандидатов, набравших больше голосов, будут избраны в члены Общественного совета, сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Отметим, что избирательный процесс начался 16 февраля 2021 года. Регистрация кандидатов, желающих стать членами Общественного совета, продолжалась до 19 марта. В целом, в Общественный совет при ПО «Азеригаз» было выдвинуто 17 кандидатов на 11 мест. На следующем этапе была проведена регистрация представителей институтов гражданского общества, желающих принять участие в процессе голосования, и в настоящее время право голоса получили 71 человек.

Как и на первом этапе, с целью представления общественности прозрачности выборов в Общественный совет при ПО «Азеригаз», широкой аудитории будет предоставлена возможность наблюдать за процессом выборов посредством прямой трансляции в социальной сети Facebook.