AS Group Investment спасла жизнь малолетнему Гусейну

Компания AS Group Investment взяла на себя все расходы по операции на сердце 4-летнего Гусейна Фараджева, страдающего врожденным пороком сердца. Операция была проведена педиатрическим кардиологом Центрального таможенного госпиталя Насими Джаббаровым. Во время операции транскатетерным закрытым способом было выполнено устранение дефекта. Как отметил доктор Джаббаров, состояние маленького Гусейна в настоящее время хорошее. Мальчик будет продолжать жить нормальной жизнью без каких-либо ограничений, как и другие дети, ведущие здоровый образ жизни.

Компания AS Group Investment, начавшая свою деятельность с 2003 года и реализующая комплексные проекты как в государственном, так и частном секторах, понимая свою корпоративную социальную ответственность перед страной, обществом, гражданами, постоянно поддерживает различные социальные проекты. AS Group Investment стала одной из первых компаний, которая провела в Центральном банке крови акцию по сдаче крови детям с талассемией с целью устранения проблемы нехватки крови, возникшей в период строгого карантинного режима. Кроме того, AS Group Investment регулярно сотрудничает с общественным объединением Birgə və Sağlam для поддержки детей с аутизмом.