Прокуратура о гибели подростка в Баку

В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка, на голову которого упала каменная плита, отколовшаяся от стены пятиэтажного жилого здания в Сабаильском районе.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Сабаильского района, уголовное дело возбуждено по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего и иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Напомним, 14-летний Шабанов Али Махир оглу скончался 5 мая в Республиканской нейрохирургической больнице.