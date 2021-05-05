На части говсанского шоссе, проходящей через поселок Говсан и жилой массив Нахимов, организованы автобусные остановочные пункты карманного типа и регулируемый пешеходный переход.

В целях обеспечения комфорта, безопасности, доступности для пешеходов, пассажиров, в том числе инвалидов, с учетом наличия вблизи густонаселенных объектов общественного питания на автобусных остановках установлены павильоны, пандусы, а также организованы светофоры, которые активизируются кнопкой со стороны пешехода.

Кроме того, для удобства инвалидов по зрению на пандусах установлено чувствительное покрытие, а на светофорах - звуковые устройства.