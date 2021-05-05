Икрам Нур, автор haqqin.az 13:11

Боевики террористической организации «Исламское государство» атаковали бойцов проправительственной палестинской бригады «Лива аль-Кудс» в Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Признаюсь, как-то раз автор этих строк пытался составить на haqqin.az список, сколько раз объявлялось о полном уничтожении «Исламского государства». Но потом забросил это занятие ввиду полной его бесполезности – эту организацию как начали «побеждать» с момента её возникновения, так и продолжают это делать до сих пор.

Несомненно, успехи в борьбе с ней есть. Но заключаются они только в том, что у этого квазигосударства нет своей территории, как это было в 2014-2016 годах. Что ни руководство ИГ, ни его боевиков совершенно не смущает, для них война продолжается и без классической линии фронта. Объяснений феномену такой живучести много. Говорят о том, что идеология исламистского экстремизма глубоко укоренилась и всё никак не выветривается. Или о том, что в период своего расцвета ИГ создало мощную базу для ведения партизанской войны в виде схронов и тайников. Вроде того, что был найден несколько недель назад в одном из домов иракского Мосула. В нём, в частности, как сообщали СМИ, «находилось свыше полутора миллионов долларов, 17,5 миллиона иракских динаров, 15 кг серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 кг серебряных слитков и небольшое количество других не установленных пока металлов». Для одной ячейки этого, возможно, и достаточно, но для масштабного партизанского движения – нет. А потому деньги «Исламского государства» не в подобных схронах. Они разбросаны по всему миру, вложены в сельское хозяйство, рыбоводческие фермы, туристические компании, гостиницы и строительный бизнес.

Никуда не исчезли и криминальные промыслы ИГ – торговля украденным антиквариатом, людьми и наркотиками. Словом, финансовое положение «Исламского государства» остаётся достаточно устойчивым, что и является причиной его непотопляемости. Что на Ближнем Востоке, что в Африке, что в Центральной и Юго-Восточной Азии всегда найдутся те, кто за не слишком-то уж и большие деньги встанет под знамёна исламистов. Но эта причина – сохранение финансовой базы – не главная. «Фениксом» ИГ делают не деньги. «Исламское государство», при всей важности его экономического состояния – оно не в кошельках и не в бомбах, оно – в головах. И с этим поделать ничего нельзя. Пусть и в извращённой, исковерканной, уродливой и архаичной форме, но «Исламское государство» - это ответ на запрос о социальной справедливости. Временами – запредельно жестокий, но всё же – ответ. Это понимают в монархиях Залива, где начинаются масштабные процессы реформ как ответ на вызов ИГ сравнительно мирными методами. Но категорически не хотят понять на консолидированном Западе и в тех же Сирии, Иране, Ираке. На днях стало известно, что один из ведущих проиранских командиров иранского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Али аль-Аскари призвал к принудительному перемещению мирных жителей в суннитских районах к северу от Багдада и в Дияле, чтобы лишить боевиков «Исламского государства» поддержки на местах.