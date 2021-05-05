В Государственной службе пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям проанализировали пожары, произошедшие в течение прошлого года на открытых полях, в лесных и пригородных зонах, а также на скошенных и необработанных посевных полях, и определили районы, где пожары чаще всего возникают в весенне-летний сезон, в том числе в период уборки, транспортировки и хранения зерновых и технических культур, сообщили haqq ın.az в пресс-службе МЧС.

В целях предотвращения пожаров Службой совместно с местными органами исполнительной власти и муниципалитетами, а также соответствующими организациями в местах высокой вероятности возникновения пожаров согласно требованиям правил пожарной безопасности были начаты работы по созданию полос противопожарной защиты вокруг посевных и лесных территорий, автомобильных и железных дорог, высоковольтных воздушных линий электропередач и других коммуникаций и прилегающих к ним участков.

В связи с этим Государственная служба пожарного надзора направила официальные обращения в соответствующие организации, еще раз была подчеркнута важность осуществления необходимых мер и соблюдения соответствующего режима. Также проводится работа по просвещению на предприятиях по охране и восстановлению лесов, в фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей в области пожарной безопасности.