Турция и США возобновляют переговоры по F-35

Анкара получила от Вашингтона письмо, которое может стать началом диалога двух стран по решению проблемы с новейшими истребителями F-35. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Поставки F-35 были заморожены из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.

«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», - цитирует Демира телеканал NTV.