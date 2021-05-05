Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу, 8 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер умеренный южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

На Апшеронском полуострове тепература воздуха ночьюсоставит 11-14, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный. Ночью 10-15, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.