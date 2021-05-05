По решению итоговой конференции из представленных работ были отобраны особо отличившиеся и изданы Исполнительной властью города Баку в виде книги «Мудрая политика и Карабах ская победа». Отметим, что это первая книга о славной победе в Отечественной войне и освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

В начале этого года по инициативе Исполнительной власти города Баку и при поддержке Министерства образования среди учащихся средних школ столичных районов был проведен двухэтапный конкурс по написанию реферата на тему «Мудрая политика и Карабах ская победа». Конкурс был завершен в прошлом месяце.

Презентация книги была организована самими учениками в зале заседаний Исполнительной власти Баку. Выступая на презентации, глава города Эльдар Азизов отметил, что эта славная Победа является результатом мудрой и продуманной политики президента Ильхама Алиева.

«И сегодня благодаря политике этого великого человека начался активный процесс возрождения городов и населенных пунктов на освобожденных территориях. Сегодня Азербайджан пишет свою новую и славную историю. Считаю, что историкам и будущим поколениям еще предстоит изучить феномен лидера Азербайджана и полководца, сумевшего в ходе войны мастерски управлять войсками и единолично победить на информационном фронте. В связи с этим инициатива школьников и молодых ученых провести в будущем научно-практическую конференцию на тему «Ильхам Алиев в истории Азербайджана» является актуальной», - сказал Эльдар Азизов.

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса профессор Анар Искендеров, декан исторического факультета Бакинского государственного университета профессор Ибрагим Зейналов, заведующий отделом Института истории НАНА Тофик Наджафли, победитель конкурса, ученик средней школы №7 Сабаильского района Ульви Гусейнзаде и другие. В своих выступлениях они отметили значимость проведенного конкурса, а также подчеркнули важность широкой пропаганды славной Победы, одержанной в Отечественной войне.

Было отмечено, что основной целью конкурса является пропаганда победы азербайджанской армии над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также дальнейшее расширение работы по привитию патриотического духа среди молодежи.

Было отмечено, что в первом этапе конкурса, проведенного в столичных районах, приняли участие 1 879 учащихся из 316 средних учебных заведений. Они представили свои рефераты по 18 темам. На предварительных конкурсах 125 учеников были удостоены звания победителей первого этапа, они были награждены дипломами и призами. Особо отличившиеся 34 ученика получили путевки на участие в городском этапе и были объявлены победителями заключительного этапа, проводимого по городу Баку.

В заключение победителям были вручены сертификаты и книга «Мудрая политика и Карабахская победа».