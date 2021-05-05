ВС Турции уничтожили более 70 террористов на севере Ирака

Спецназ ВС Турции нейтрализовал еще двух террористов PKK в зонах проведения операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«В рамках продолжающихся операций наносятся точечные удары по объектам террористов на севере Ирака, задействован спецназ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Число террористов, нейтрализованных в ходе операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım достигло 72.

Операции Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака были начаты ВС Турции 23 апреля.