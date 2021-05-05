В Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил о победе над третьей волной пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, в Германии удалось улучшить эпидемиологическую обстановку, однако важно не останавливаться на достигнутом, так как распространение инфекции все еще остается на высоком уровене. «Третья волна, как кажется, остановлена», — сказал спикер.

Уточняется, что на данный момент суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается на 2-4 тысячи человек в сравнении с показателями прошлой недели. При этом в стране активно ведется кампания по вакцинации населения и действует карантин.