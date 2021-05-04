По итогам первого дня соревнований Зохра Агамирова с результатом 46,650 занимает 12-е место.

Эта же позиция у нее в квалификации с мячом. А с обручем Зохра заняла 16-е место.

Арзу Джалилова занимает соответственно 24-е, 15-е и 36-е места.

Завтра спортсменки выступят с булавами и лентой.

А сейчас на Национальной гимнастической арене начались соревнования групповичек.

* * * 17:36

Зохра Агамирова в квалификации с мячом набрала 24,250 балла и на данный момент занимает 10-е место.

В сумме двух упражнений на ее счету 46,650, и тут тоже она идет 10-й.

Арзу Джалилова получила за мяч 23,450 балла. В сумме в ее активе 43,550 балла.

* * * 16:41

Состоялись первые выступления азербайджанских гимнасток на Кубке мира в Баку.