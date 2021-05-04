Азербайджанские гимнастки стартовали на Кубке мира в Баку обновлено 18:26
По итогам первого дня соревнований Зохра Агамирова с результатом 46,650 занимает 12-е место.
Эта же позиция у нее в квалификации с мячом. А с обручем Зохра заняла 16-е место.
Арзу Джалилова занимает соответственно 24-е, 15-е и 36-е места.
Завтра спортсменки выступят с булавами и лентой.
А сейчас на Национальной гимнастической арене начались соревнования групповичек.
* * * 17:36
Зохра Агамирова в квалификации с мячом набрала 24,250 балла и на данный момент занимает 10-е место.
В сумме двух упражнений на ее счету 46,650, и тут тоже она идет 10-й.
Арзу Джалилова получила за мяч 23,450 балла. В сумме в ее активе 43,550 балла.
* * * 16:41
Состоялись первые выступления азербайджанских гимнасток на Кубке мира в Баку.
За упражнение с обручем Зохра Агамирова получила оценку 22,400 балла, а Арзу Джалилова – 20,100.
Ну а в сумме двух упражнений по-прежнему лидирует израильтянка Линой Ашрам.
* * * 15:15
В Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике – первое международное соревнование в Азербайджане после объявленной пандемии.
В эти минуты в индидуальных соревнованиях гимнастки выступают с обручем и мячом. Пока лидирует израильтянка Линой Ашрам, у которой после двух упражнений 51,450 балла.
Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова выйдут на ковер чуть позже.
В 18:15 начнутся состязания групп, которые выступят сегодня с пятью мячами.
Напомним, что и Зохра Агамирова и наша групповая команда завоевали право выступать на Олимпиаде в Токио.