МИД ответил на заявления Франции и Канады

Армянская сторона не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также обязательства по трехсторонней декларации. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ призыв внешнеполитических ведомств Франции и Канады освободить задержанных армянских военнослужащих.

Лейла Абдуллаева напомнила о том, что это не первый гуманный шаг со стороны Азербайджана, наша страна передавала противоположной стороне армянских пленных даже тогда, когда боевые действия продолжались. По ее словам, после прекращения боевых действий Азербайджан вернул армянской стороне более 70 армянских пленных: «В ответ на это Армения, нанеся удар по непрочному миру, достигнутому с большим трудом, почти через 20 дней завершения боевых действий отправила своих военнослужащих на территорию Азербайджана. В результате теракта, совершенного этими военнослужащими, погибли 4 азербайджанских военнослужащих, один мирный житель получил ранение.

Доводим до сведения внешнеполитических ведомств обеих стран, что армянская сторона до сих пор не выполняет обязательств международного гуманитарного права, а также обязательств, взятых на себя трехсторонними заявлениями.

Вероятно, обе страны располагают информацией о том, что Армения до сих пор не предоставила информацию о почти 4 000 азербайджанцах, пропавших без вести во время войны в 1991-1994 годах, отказывается предоставить карты мин, установленных на освобожденных территориях.

Если министерства иностранных дел Франции и Канады хотят продемонстрировать не односторонний, а объективный подход к вопросу, то должны призвать Армению соблюдать обязательства международного гуманитарного права и не совершать действий, препятствующих устойчивому миру в регионе.

В противном случае это может нанести серьезный удар по доверию к обеим странам в азербайджанском обществе».