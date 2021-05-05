Согласно соглашению, подписанному между ЗАО AzerGold и Институтом археологии и этнографии в 2021 году, проводятся камеральные исследования артефактов, найденных в Човдарском некрополе Ходжалинско-Гядабейской культуры эпохи поздней бронзы - раннего железа (конец II - начало I тыс. до н.э.). Главная цель проекта - более глубоко изучить и пропагандировать наше древнее культурное наследие, консервировать археологические находки и передать их будущим поколениям.

Отметим, что в рамках проекта к научным исследованиям будут привлечены зарубежные специалисты с богатым опытом в области археологии, на основе человеческих останков в авторитетных международных лабораториях будут проведены анализы изотопов C14, углерода (13C) и азота (14N), чтобы получить такую информацию, как пол, возраст, болезни, причина смерти, родство и пищевой рацион.

Кроме того, планируется изучить палеоэкологические условия, ландшафт, топографию села Човдар Дашкесанского района и прилегающих территорий, плотность населения на территории в период проведения исследования. Также планируется опубликовать цикл статей в международных научных журналах, в том числе научные отчеты и специальные публикации, с целью пропаганды проделанной работы и ее результатов на международном уровне.