Генпрокуратура о несчастном случае в Агдаше

Рабочий потерял руку во время утилизации пластиковых отходов. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, инцидент произошел 6 мая на территории села Гараган Агдашского района.

По данным следствия, пострадал Илькин Меджидов. Мужчина работал в цеху по переработке пластиковых отходов. Несчастный случай произошел по неосторожности самого работника: Меджидов просунул руку в работающую установку. Устройство, затянув левую руку, ампутировало конечность.

По факту прокуратурой Агдашского района возбуждено уголовное дело по статье 162.1 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) Уголовного кодекса АР. Следствие по факту продолжается.