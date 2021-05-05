Билл Гейтс понял в 60 лет, что ошибся в своей избраннице Америку сотрясают скандальные разводы

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Основатель Microsoft  Билл Гейтс и его супруга Мелинда подали на развод, и это сейчас главная тема в США. Как они будут делить состояние, оцениваемое в 130 миллиардов долларов - доли в  компании, банковские счета, резиденции, отели, огромные наделы земли и поля для гольфа - вот что сейчас больше всего волнует американцев.

В браке они состояли 27 лет, хотя познакомились раньше и первая встреча была весьма романтической. В 1987 году Билл был одним из основателем Microsoft, а Мелинда рядовым сотрудником компании. В один прекрасный день во время ужина она села рядом с ним, и Билл немедленно обратил на нее внимание. И совсем скоро позвал Мелинду на свидание. Та отказалась, сказав, что «приглашение не было спонтанным». Через два часа Билл перезвонил ей и вновь попросил о встрече вечером. «Сейчас это достаточно спонтанно?», - спросил он. Такая настойчивость возымела успех.

27 лет назад Гейтс боролся за Мелинду

Чета Гейтсов считалась образцовой - никаких скандалов, связанных с супружеской неверностью, пристрастием к алкоголю, вождением в нетрезвом виде и прочими грехами. Я выделяю слово «скандал»: в 1997 году Билл признался журналу Time, что уже после заключения брака он раз в год проводил долгий уик-энд в фешенебельном особняке на побережье штата Северная Каролина с бывшей герлфренд Энн Винблад, но от жены этого не скрывал - таким было одно из условий их брачного контракта

Супруги были похожи. Как потом Мелинда написала в своей книге, оба любили разгадывать загадки, обоим нравилось соперничать. Билл, вспоминает Мелинда, в первый раз был весьма озадачен, когда она начала выигрывать у него в различные интеллектуальные игры.

У пары трое детей в возрасте от 18 до 25 лет и общий благотворительный фонд на 50 миллиардов долларов, который теперь также предстоит поделить. О том, сколько получит каждый из супругов, пока неизвестно. Сообщается только, что каждый из детей получит по 10 миллиардов долларов из этого фонда.

Каждый из членов семьи Гейтса получит по 10 миллиардов долларов

До этого самый «дорогой» развод был в 2019 году у основателя копании Amazon Джефа Безоса и его супруги Маккеннзи. Безос в ту пору, как и сейчас, входил в тройку самых богатых людей мира (первое место он периодически уступал то Гейтсу, то Илону Маску, но потом вновь возвращался на финансовый Олимп). При разводе он отписал супруге половину своего состояния, и она получила 60 миллиардов долларов.

Удивительно, но факт: в кратчайшее время благодаря своему таланту и, наверное, удачному стечению обстоятельств Безосу удалось восполнить потери. Однако в момент развода ему было 55 лет (Маккензи - 49), в то время как Гейтсу сейчас 65, а Мелинде 56.

Гейтс побил рекорд Безоса

В Америке вообще стало модно разводиться после 50-ти и даже 60 лет, после трех и более десятилетий брака. В ряду уже указанных пар стоит также чета бывшего вице-президента Альберта Гора и Типпер Гор, которые развелись после того, как каждый из них вступил в седьмой десяток. Считается, что после того как дети достигли совершеннолетия, их родители свою главную миссию в браке выполнили.

«Люди с возрастом меняются, - говорит адвокат Николь Содома, специализирующаяся по разводам. – Те пары, которые когда-то сочетались браком, и те, которые потом разводятся, могут быть совершенно разными».

А теперь к этому добавляется еще одно обстоятельство - пандемия коронавируса. Вот уже больше года супруги значительно больше времени проводят вместе, большинство прекратили все свои деловые поездки и, как говорится, варятся в собственном соку. Содома говорит, что многие из тех, кто прежде игнорировал назревавшие психологические проблемы, сейчас столкнулись с ними лицом к лицу.

По мере успеха вакцинации и окончания вынужденной изоляции у супружеских пар, вероятно, появится больше возможностей проводить время по своему усмотрению. Ни Безос, ни Гор не остались после развода скучать в одиночестве. Любвеобильному Гейтсу такая участь тоже не грозит.