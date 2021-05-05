Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:36

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда подали на развод, и это сейчас главная тема в США. Как они будут делить состояние, оцениваемое в 130 миллиардов долларов - доли в компании, банковские счета, резиденции, отели, огромные наделы земли и поля для гольфа - вот что сейчас больше всего волнует американцев. В браке они состояли 27 лет, хотя познакомились раньше и первая встреча была весьма романтической. В 1987 году Билл был одним из основателем Microsoft, а Мелинда рядовым сотрудником компании. В один прекрасный день во время ужина она села рядом с ним, и Билл немедленно обратил на нее внимание. И совсем скоро позвал Мелинду на свидание. Та отказалась, сказав, что «приглашение не было спонтанным». Через два часа Билл перезвонил ей и вновь попросил о встрече вечером. «Сейчас это достаточно спонтанно?», - спросил он. Такая настойчивость возымела успех.

Чета Гейтсов считалась образцовой - никаких скандалов, связанных с супружеской неверностью, пристрастием к алкоголю, вождением в нетрезвом виде и прочими грехами. Я выделяю слово «скандал»: в 1997 году Билл признался журналу Time, что уже после заключения брака он раз в год проводил долгий уик-энд в фешенебельном особняке на побережье штата Северная Каролина с бывшей герлфренд Энн Винблад, но от жены этого не скрывал - таким было одно из условий их брачного контракта Супруги были похожи. Как потом Мелинда написала в своей книге, оба любили разгадывать загадки, обоим нравилось соперничать. Билл, вспоминает Мелинда, в первый раз был весьма озадачен, когда она начала выигрывать у него в различные интеллектуальные игры. У пары трое детей в возрасте от 18 до 25 лет и общий благотворительный фонд на 50 миллиардов долларов, который теперь также предстоит поделить. О том, сколько получит каждый из супругов, пока неизвестно. Сообщается только, что каждый из детей получит по 10 миллиардов долларов из этого фонда.

До этого самый «дорогой» развод был в 2019 году у основателя копании Amazon Джефа Безоса и его супруги Маккеннзи. Безос в ту пору, как и сейчас, входил в тройку самых богатых людей мира (первое место он периодически уступал то Гейтсу, то Илону Маску, но потом вновь возвращался на финансовый Олимп). При разводе он отписал супруге половину своего состояния, и она получила 60 миллиардов долларов. Удивительно, но факт: в кратчайшее время благодаря своему таланту и, наверное, удачному стечению обстоятельств Безосу удалось восполнить потери. Однако в момент развода ему было 55 лет (Маккензи - 49), в то время как Гейтсу сейчас 65, а Мелинде 56.