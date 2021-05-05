Служба государственной безопасности продолжает комплексные меры по своевременному выявлению и предупреждению угроз, направленных на интересы национальной безопасности Азербайджанской Республики, террористических и других подрывных действий.

Как сообщает сайт СГБ, на основании собранных материалов были проведены оперативно-следственные мероприятия в связи с участием граждан Азербайджана в конфликтах в составе незаконных вооруженных формирований на территории других государств.

В результате расследования возникли обоснованные подозрения, касающиеся участия граждан Азербайджанской Республики – Мамедова Яхьи Шармеддин оглу, 1977 года рождения, Джабиева Эльнура Гюльоглан оглу, 1985 года рождения, и других в составе незаконных вооруженных формирований в конфликтах за пределами страны. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев, покинув страну в ноябре и декабре 2010 года, нелегально переправились сначала в Исламскую Республику Иран, а затем в Исламскую Республику Пакистан и участвовали в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе джамаата «Саладин», подчиненного движению «Талибан», в Северном Вазиристане и Оракзае.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с указанными фактами, Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев были задержаны и привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством за пределами Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба признались в совершенных преступлениях и выразили искреннее сожаление.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.