После вчерашнего провала мужской сборной Азербайджана по вольной борьбе, которая не смогла завоевать ни одной из трех лицензий, сегодня неудачное выступление продолжает наша женская команда. Из пяти представительниц Азербайджана лишь одна смогла добраться до полуфинала. Это Элис Манолова (68 кг). Она победила гречанку Агоро Папавасилеу (4:0) и аргентинку Луз Клару Васкес (2:2). В схватке за лицензию Маноловой будет противостоять Жамиля Бакбергенова из Казахстана. Напомним, что олимпийские лицензии получают лишь финалисты.

Неудачно выступили Тюркян Насирова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (62 кг) и Гезяль Зутова (76 кг). Все они проиграли в первых же схватках.

В женской борьбе на данный момент у нас только одна путевка в Токио. Она в активе Марии Стадник (50 кг). Таким образом, уже точно известно, что на предстоящей Олимпиаде у нас будет не больше двух представительниц в женской борьбе. Стоит отметить, что в Рио от Азербайджана выступали три спортсменки.