Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу и могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $68,16 за баррель, что на $0,07 (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,76 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Рост по итогам двух недель подряд может стать первым для нефтяных цен с начала марта, отмечает Bloomberg. Поддержку рынку оказывает наращивание экономической активности в США, Европе и Китае благодаря вакцинации от коронавируса. Сильные данные по внешней торговле КНР также указывают на благоприятную ситуацию в мировой экономике.