Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии

Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон на встрече в Москве в субботу, 8 мая, обсудят в том числе ситуацию на таджикско-киргизской границе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что визит Рахмона в Москву был согласован еще до обострения на границе Таджикистана и Киргизии.

Отмечается, что лидеры также "обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, вопросы совместного противодействия распространению коронавирусной инфекции". Главы государств затронут и "различные аспекты дальнейшего укрепления российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, в том числе с учетом председательства Таджикистана в текущем году в Организации Договора о коллективной безопасности".