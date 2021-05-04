Редакция haqqin.az 17:39

Во время второй карабахской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев взвалил на себя всю тяжесть судьбоносной информационной войны. За 44 дня И.Алиев выступил с сотнями интервью, обращений, комментариев, принял участие в горячих полемических дебатах в прямом эфире мировых электронных СМИ. Выступления главы азербайджанского государства вызвали широкий резонанс по всему миру и подробно освещались на страницах haqqin.az. Сегодня же внимание нашей редакции привлекло уникальное и феноменальное явление даже в масштабах всемирной сети – выступление И.Алиева вызвало эффект разорвавшейся бомбы в мировой паутине.

9 ноября 2020 года Ильхам Алиев дал пространное интервью британской телекомпании BBC News. В ходе интервью журналистка телекомпании попыталась подвергнуть критике политику азербайджанского правительства, однако столкнулась с аргументированными и убедительными доводами своего визави. Именно отрывок из этого интервью стал, используя современную терминологию, виральным. 5 мая этот нашумевший фрагмент из интервью, в котором британская журналистка говорит о предполагаемых проблемах со свободой слова в Азербайджане и получает заслуженную отповедь от президента Алиева, получил резонансные отклики в американском, европейском и даже индийском сегменте соцсети Твиттер. За двое суток видео набрало более 3 миллионов просмотров. И получило 32 с половиной тысяч ретвитов. При этом в многочисленных комментариях выражается поддержка позиции Ильхама Алиева со стороны пользователей соцсетей со всего мира. Достаточно упомянуть только один наглядный комментарий, чтобы понять популярность выступления президента в мировой аудитории.

Американский пользователь Марк Дэйвис из Алабамы изумлен: «Можно сделать так, чтобы этот парень баллотировался в президенты США?». И ему вторят многие американские пользователи соцсетей, отмечающие справедливость и убедительность слов И.Алиева. Среди тех, кто разместил ретвит этого видео, была и гражданская жена Джулиана Ассанжа Стелла Моррис, не скрывшая своего восторга: «Президент Алиев заявил BBC, что никто не может читать ему лекции о «свободе прессы», пока Великобритания содержит в заключении Джулиана Ассанжа, «убивая его морально и физически» лишь за то, что он занимается журналистикой».

Особый резонанс указанный видеофрагмент обрел в странах, третируемых и дискредитируемых западными СМИ. Президентом Азербайджана восхитились пользователи интернета в Индии. В последние дни Индия стала жертвой свирепствующего витка пандемии. И в этот страшный час, как пишет индийская пресса, западные СМИ «напали на страну, как стервятники, пытаясь заснять все возможные похороны, чтобы продемонстрировать их на Западе. Западные СМИ бессовестно наживаются на бедах Индии, паразитируя на запусках дронов для съемки с воздуха и фотографировании похорон до распродажи этих фотографий, дабы получить больше кликов. Порой западные журналисты выдают старые видеокадры за новые, изображая небывалый масштаб жертв COVID-19 в Индии. Все эти трюки вызвали заслуженное презрение со стороны индийцев по отношению к западным СМИ». И в это время полемика Ильхама Алиева с корреспондентом Би-Би-Си стала лучшим аргументом для Индии в отражении западной информационной интервенции. Корреспондент Би-Би-Си попыталась поставить Алиева в трудное положение, напомнив ему о ситуации со свободой слова в Азербайджане. Но Алиев парирует удар и прямо спрашивает репортера: «Вы думаете, у нас нет свободы слова? Почему вы считаете, что в Азербайджане нет свободных СМИ и оппозиции?» Однако британский журналист вопреки определенным самой же компанией этическим нормам, нарушая правила жанра интервью, продолжает полемику с президентом, апеллируя к поведавшим ей об отсутствии свободы прессы в Азербайджане неким анонимным источникам. Алиев вновь отражает логикой: назовите свои независимые источники? Журналист отказывается, на что получает разумный ответ Алиева: «О, если вы не можете назвать источники, значит, вы просто выдумываете». Президент Азербайджана с легкостью разбивает шаблонную западную критику, раскрывая глубочайшую проблему девальвации европейских ценностей и кризис демократии в самой Западной Европе. Главный тезис И.Алиева о репрессиях против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа ставит представителя «свободной западной журналистики» в, мягко говоря, неудобное положение:

«Абсолютный фейк. У нас есть свободные СМИ, у нас - свободный интернет. Сейчас из-за военного положения у нас есть некоторые ограничения, но раньше ограничений не было. Количество пользователей интернета в Азербайджане составляет более 80 процентов. Можете ли вы представить себе ограничение СМИ в стране, где интернет свободный, нет цензуры и есть 80 процентов пользователей интернета? У нас миллионы людей на Facebook. Как вы можете говорить, что у нас нет свободных СМИ? Это опять же необъективный подход. Это попытка создать ложное представление об Азербайджане у западной аудитории. У нас есть оппозиция, у нас есть НПО, у нас есть свободная политическая деятельность, у нас есть свободные СМИ, у нас есть свобода слова. Но если вы поднимаете этот вопрос, могу ли я задать вам еще один? Как вы оцениваете то, что случилось с Ассанжем? Разве это не отражение свободы СМИ в вашей стране?», - хладнокровно, но грозно говорит И.Алиев. Азербайджанский президент сетует на несправедливое тюремное заключение Джулиана Ассанжа, находящегося в застенках, в британской тюрьме даже после того, как его лишили убежища в посольстве Эквадора в Лондоне два года назад. Как отмечается в многочисленных публикациях вокруг нашумевшего интервью президента Алиева, азербайджанскому президенту удалось раскрыть пагубный цинизм западной журналистики, поставившей под сомнение свободу СМИ в другой стране в то самое время, когда эта же журналистика, финансируемая за счет налогоплательщиков Великобритании, пытается оправдать репрессии против поборника общечеловеческих свобод Джулиана Ассанжа. Ведь даже судя по заявлению специального докладчика ООН Нильса Мельцера, Джулиан Ассанж стал жертвой несправедливости, пыток и политических преследований со стороны правительств Великобритании и США. Следовательно, раздавивший в образе Ассанджа неприкосновенные политические свободы коллективный Запад потерял «моральное право» на господствующий статус хранителя либеральных свобод.

«Чтобы обвинять меня в том, что у армян здесь не будет свободных СМИ, давайте поговорим об Ассанже. Сколько лет, извините, он провел в посольстве Эквадора и за что? А где он сейчас? Из-за журналистской деятельности вы держали этого человека в заложниках, фактически убив его морально и физически. Это сделали вы, а не мы. А сейчас он в тюрьме. Таким образом, у вас нет морального права говорить о свободных СМИ, когда вы делаете такие вещи», - заявил президент Алиев, актуализируя проблему пленения Ассанжа. Как отмечают индийские СМИ, это интервью от ноября 2020 года вызвало грандиозный интерес мировой аудитории из-за растущего презрения к ведущим западным СМИ. Пандемия COVID-19 также показала нездоровый фетиш западных СМИ, узревших после погребальных костров в индийском традиционализме нового виновника вспышки ковида. Не гнушаясь неприкрытым пренебрежением к самодостаточной культуре и цивилизационному феномену, чуждому современной западной постхристианской цивилизации, такие издания как Washington Post и Reuters, разместив фотографии погребальных костров, оскорбили религиозные чувства другого народа, осквернили память невинно усопших.