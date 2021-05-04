Эрдоган рассказал, когда турецкая вакцина от коронавируса будет готова

В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле.

«Мы планируем получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года», - сказал турецкий лидер, отметив, что отечественная вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции.

«Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос», - сказал глава турецкого государства.

Президент Турции также сказал, что накануне он обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему поставок российской вакцины от коронавируса Спутник-V. «Речь идет о поставках крупных партий российской вакцины в Турцию. Затем мы наладим совместное производство в Турции», - сообщил Эрдоган.