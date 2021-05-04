Появилось фото неуправляемой китайской ракеты

Итальянские астрономы Virtual Telescope Project опубликовали первое фото неуправляемой китайской ракеты под названием Long March 5B. Об этом говорится на сайте проекта, пишет украинское издание Корреспондент.net.

В момент запечатления фото тяжелая ракета-носитель была на высоте около 700 километров. Она выглядела как светящийся огонек.

Специалисты утверждают, что несмотря на то, что расположение Солнца было на несколько градусов ниже горизонта, небо было очень светлым.