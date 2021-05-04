Появилось фото неуправляемой китайской ракеты
Итальянские астрономы Virtual Telescope Project опубликовали первое фото неуправляемой китайской ракеты под названием Long March 5B. Об этом говорится на сайте проекта, пишет украинское издание Корреспондент.net.
В момент запечатления фото тяжелая ракета-носитель была на высоте около 700 километров. Она выглядела как светящийся огонек.
Специалисты утверждают, что несмотря на то, что расположение Солнца было на несколько градусов ниже горизонта, небо было очень светлым.
Длина 18-тонной ракеты достигает 30 метров, ширина - пяти. Аппарат движется со скоростью 6,4 километра в секунду и совершает один оборот вокруг Земли менее, чем за два часа. Предполагается, что ракета упадет на нашу планету в субботу, 8 мая.