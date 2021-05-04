В Саудовской Аравии не привитых от COVID не пустят на работу
Не привитым от коронавируса гражданам Саудовской Аравии запрещено выходить на работу. Такое распоряжение выдали власти страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство кадров и социального развития королевства.
«Министерство… разъясняет, что получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов — государственного, частного и благотворительных организаций», — говорится в документе. Ведомство призвало всех работников приготовиться к прививке.
На данный момент граждане королевства получили более 10 млн доз вакцины. Всего в стране проживают около 34 млн человек.