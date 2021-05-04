Глава American Airlines соблюдал пост, чтобы лучше понять мусульман

Генеральный директор American Airlines Дуг Паркер заявил, что соблюдал в этот Рамадан пост вместе с сотрудниками-мусульманами, чтобы лучше их понять.

Как пишет новостной портал «TRT на русском», Паркер написал на своей странице в LinkedIn, что он откликнулся на призыв группы сотрудников компании на прошлой неделе, решив один день поститься вместе с ними.

По словам руководителя American Airlines, он не ел и не пил на протяжении 15 часов. «Под конец дня я был голоден и хотел пить. Это пробудило у меня большое уважение к нашим сотрудникам-мусульманам и их приверженности своей вере», – заметил он.