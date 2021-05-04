В ПО «Азеригаз» завершились выборы в Общественный совет
7 мая завершился второй этап выборов по созданию Общественного совета при производственном объединении «Азеригаз». Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения,+ из 17 кандидатов, представленных институтами гражданского общества, 11 были избраны в совет большинством голосов.
Таким образом, Общественный совет при ПО «Азеригаз» был сформирован в следующем составе:
Салманов Эльчин Фикрет оглы;
Ибрагимли Горхмаз Абульфаз оглы;
Гусейнов Эюб Махмуд оглу;
Баширов Хаял Кямиль оглы;
Алиев Маис Наби оглу;
Мамедов Сахиб Мелик оглу;
Насиров Шабан Фахраддин оглу;
Гулиев Рашад Хасай оглу;
Гулиев Заур Юнис оглу;
Азерташ Лала Габиль гызы;
Рагимзаде Вугар Гянджали оглы.
Отметим, что в повторных выборах приняли участие 86,7% представителей, имеющих право голоса. Ранее в ходе состоявшихся 30 апреля выборов ни один из кандидатов не смог набрать 50 процентов голосов избирателей. Поэтому избирательная комиссия приняла решение о втором этапе. Во втором туре члены Общественного совета из числа кандидатов были избраны большинством голосов.