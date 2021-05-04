В ПО «Азеригаз» завершились выборы в Общественный совет

7 мая завершился второй этап выборов по созданию Общественного совета при производственном объединении «Азеригаз». Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения,+ из 17 кандидатов, представленных институтами гражданского общества, 11 были избраны в совет большинством голосов.

Таким образом, Общественный совет при ПО «Азеригаз» был сформирован в следующем составе:

Салманов Эльчин Фикрет оглы;

Ибрагимли Горхмаз Абульфаз оглы;

Гусейнов Эюб Махмуд оглу;

Баширов Хаял Кямиль оглы;

Алиев Маис Наби оглу;

Мамедов Сахиб Мелик оглу;

Насиров Шабан Фахраддин оглу;

Гулиев Рашад Хасай оглу;

Гулиев Заур Юнис оглу;

Азерташ Лала Габиль гызы;

Рагимзаде Вугар Гянджали оглы.

Отметим, что в повторных выборах приняли участие 86,7% представителей, имеющих право голоса. Ранее в ходе состоявшихся 30 апреля выборов ни один из кандидатов не смог набрать 50 процентов голосов избирателей. Поэтому избирательная комиссия приняла решение о втором этапе. Во втором туре члены Общественного совета из числа кандидатов были избраны большинством голосов.