ООН: бедные страны получили лишь 0,3% вакцин от коронавируса

Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр призвал увеличить количество вакцин от коронавируса, поставляемых странам с низким доходом.

"Цель, стоящая перед нами, ясна: у нас есть средство, чтобы победить этого общего врага", - отметил Бозкыр, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по укреплению многостороннего подхода и роли ООН в мире. "И все же лишь 0,3% всех вакцин в мире было передано странам с низким уровнем дохода. Повторяю: лишь 0,3%", - констатировал он, сообщает ТАСС.

"Мы можем и должны улучшить эту ситуацию", - призвал председатель ГА. Он также приветствовал шаги по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса.