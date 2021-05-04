В решении Коллегии Минобразования Азербайджана говорится, что начиная с 17 мая в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгаита, Апшеронского района обучение на подготовительном этапе и на уровне общего среднего образования (V-IX классы) будет проводиться 2 раза в неделю, на уровне начального образования (I-IV классы) - 3 раза в неделю.

Согласно решению коллегии, в специальных школах, специальных школах-интернатах и специальных учебных заведениях интернатного типа с интегрированным обучением (I-IX классы), расположенных в Баку, Сумгаите, Шеки, Гяндже, Апшеронском районе, занятия будут проводиться 5 раз в неделю. Обучение на уровне начального и среднего общего образования в специальных школах (I-IX классы), на уровне начального и среднего общего образования в специальных школах-интернатах для глухих, слабослышащих и слепых, а также для лиц с нарушениями речи (I-XI, I-XII, I-X, I-IX классы) будет проходить очно 5 раз в неделю.

В школах Гянджи и Шеки, где условия позволяют соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, очные занятия в классах дошкольной подготовки будут проводиться 4 раза в неделю, а учащиеся I-IX классов будут посещать занятия 5 раз в неделю.

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