Ученые научили пчел выявлять коронавирус

Отмечается, что в рамках проведенных испытаний ученые использовали 150 пчел. Изначально их тренировали, поощряя сахарным сиропом после каждого обнаружения инфицированных коронавирусом образцов.

Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах приспособили пчел для определения коронавируса по запаху. Об этом пишет израильское издание Cursorinfo.co.il со ссылкой на пресс-службу университета.

В итоге пчелы благодаря свой сверхчувствительности научились буквально за несколько минут определять коронавирус.

«Коронавирус, как и другие болезни, вызывает метаболические изменения в организме, из-за чего появляется запах. Пчел можно за считанные минуты научить распознавать запах образцов, зараженных SARS-CoV-2», – отмечают исследователи.

По их мнению, такая система может очень эффективно работать в бедных странах, которым не хватает средств на закупку современных диагностических систем.

Далее ученые планируют расширить масштабы своих исследований. По словам специалистов, в компании InsectSense уже разработаны первые прототипы устройства, способного обучать сразу по несколько пчел одновременно.