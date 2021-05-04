Землетрясение в Иране
В Иране произошло землетрясение силой 4.2 балла. Об этом сообщает АПА.
Землетрясение было зафиксировано недалеко от порта Ганава провинции Бушехр, произошло на глубине 10 км.
В Иране произошло землетрясение силой 4.2 балла. Об этом сообщает АПА.
Землетрясение было зафиксировано недалеко от порта Ганава провинции Бушехр, произошло на глубине 10 км.
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