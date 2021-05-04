Меркель - самый популярный политик в Германии данные опроса
Канцлер Германии Ангела Меркель, согласно результатам последнего опроса исследовательского института Insa, является политиком, пользующимся в стране наибольшим доверием, передает Интерфакс.
На втором месте по уровню доверия находится баварский политик Маркус Зедер. Кандидат в канцлеры от партии Зеленых Анналена Бэрбок занимает шестое место, министр здравоохранения Йенс Шпан - 14-е.
В опросе приняли участие 2 075 человек, он проводился с 30 апреля по 3 мая. Респондентам предлагали оценить политиков и доверие к ним по шкале от 0 до 10.
Осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Канцлер Меркель уже заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной канцлерский срок.