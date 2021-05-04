Байден уверен, что встретится с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США.



Как сообщает ТАСС, в Белом доме американского лидера спросили о возможной встрече с Путиным в июне. "Я уверен, что мы в состоянии это сделать. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается", - отметил Байден.

Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один».