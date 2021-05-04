ООН призывает любой ценой избежать новой холодной войны
Ведущие мировые державы должны любыми средствами избежать скатывания к новой холодной войне, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего», – цитирует ТАСС Гутерриша, отметив, что нужно любой ценой избежать нового типа холодной войны.