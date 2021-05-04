Али Асадов провел заседание
Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание с участием руководителей рабочих подгрупп комиссии, созданной для разработки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы» в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», подписанным 2 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Согласно сообщению, на заседании была обсуждена ситуация по выполнению соответствующих поручений, которые были даны в связи с разработкой вышеуказанной стратегии, работа, проделанная рабочими подгруппами, определенные ими цели, предстоящие задачи и другие вопросы.