Ученые Индии: будет еще хуже

В Индии за минувшие сутки коронавирусом заразились 414 тысяч человек, умерли почти 4 тыс. Самыми пострадавшими районами остаются Дели и вся территория штата Западная Бенгалия. Об этом пишет Русская служба BBC.

При этом столичные медики говорят, что справляться с катастрофой стало чуть легче, так как больницы начали получать достаточные запасы кислорода.

"На данный момент наши суточные потребности удовлетворяются, но как долго это продлится, никому не известно, поэтому больших надежд у нас нет", - говорит главврач одной из больниц Дели Ашвин Сигх.

Поставки кислорода, оборудования и медикаментов стали возможны благодаря международным усилиям.

При этом научные советники индийского правительства дают мрачные прогнозы на будущее. По их мнению, концентрация вируса так велика, что появление новых штаммов даже не вопрос времени, а реальность, которая еще просто никак себя не проявила.

Глава ученого совета при кабинете премьера Нарендры Моди предупреждает, что после небольшого спада Индию ждет новая жестокая волна заболеваемости.